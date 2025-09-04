Einen Mittelfeldplatz peilt der TV Bad Ems mit erneut verjüngter Mannschaft in der Handball-Oberliga Rheinland an. Los geht die Punktehatz für die Kurstädter am Samstagabend beim TuS Weibern.

Mit dem Gastspiel beim TuS Weibern starten die Oberliga-Handballer des TV 1881 Bad Ems am Samstagabend in die neue Runde. Der Anwurf der Premieren-Partie in der Robert-Wolff-Halle ertönt um 19.30 Uhr.

Dabei wird der Anspruch der Kurstädter, heuer in der Fremde besser abzuschneiden als zuletzt, gleich auf eine harte Probe gestellt. Denn einerseits gilt Weibern ohnehin als besonders heißes Pflaster. Andererseits wird dort geharzt, was das Zeug hält. Da in Bad Ems der Einsatz des unter Ballwerfern vielerorts üblicherweise fast schon zur Grundausstattung gehörende Haftmittel nicht gestattet ist, haben die Schwarz-Weißen immer dann, wenn sie fremdes Geläuf betreten und dort an der Bank in den Topf gegriffen wird, massive Nachteile. Kein Wunder, dass in der vorangegangenen Saison lediglich bei den Absteigern TS Bendorf und HSV Rhein-Nette, bei denen nicht geharzt wird, ein Auswärtssieg für die Kurstädter heraussprang. „Ich hoffe, dass unsere Ausbeute bei Harz-Spielen besser wird“, sagt Andreas Klute, der weiterhin mit Martina Noll das Trainergespann des TVBE gibt.

„Vielleicht können wir ein bisschen mit den für uns relativ ungewohnten Bedingungen anfreunden.“

Andreas Klute hofft, dass seine Schützlinge künftig besser mit Haftmittel zurechtkommen.

So ganz unvorbereitet fährt das Team von der Lahn-Insel am Samstag freilich nicht in die Voreifel. Klute: „Wir haben außerhalb der Silberauhalle den geharzten Ball laufen lassen, uns danach die Finger gesäubert, ehe es drinnen mit unserem Training weiter ging.“ Zudem ist für Freitagabend in der Bassenheimer Karmelenberghalle eine Einheit geplant. Dort darf auch geharzt werden. „So können wir und vielleicht ein bisschen mit den für uns relativ ungewohnten Bedingungen anfreunden“, so Klutes Hoffnung.

TVBE setzt weiter voll auf seinen Nachwuchs

Was hat sich personell beim TVBE getan? Der Verein bleibt seiner Linie treu und setzt vollumfänglich auf seinen Nachwuchs. Aus der Talentschmiede aufgerückt sind Malte Müller und Finn Keller. Sie sollen behutsam an den Spielbetrieb der Erwachsenen herangeführt werden und dabei teilweise auch Einsätze in der Bezirksoberliga-Mannschaft erhalten. Mit Colin Feldenz und Jannis Dalkner sind die nächsten Talente bereits in Lauerstellung. Beide gehören allerdings noch der A-Jugend an. Der 1,90-Hüne Dalkner sogar dem jüngeren Jahrgang. Klute stuft sie sie als veranlagt ein und traut ihnen mittelfristig den Sprung in die erste Welle zu. Keeper Thorsten Schaust plant ebenso wie Michael Schmitz überwiegend Einsätze in der Zweiten. Ob Kai Orth, in der Vergangenheit oft Joker in Zeiten personeller Engpässe, wieder im Bedarfsfall aushilft oder sich dann doch eher bei seinem Heimatverein HSG Römerwall sportlich betätigt, bleibt abzuwarten. Das Torhüter-Gepann im Oberligateam bilden weiterhin Dennis Schwerdt und Ben Dalkner.

i Andreas Klute (rechts) und Martina Noll (Zweite von rechts) führen weiter das Kommando auf der Bank der Bad Emser. Andreas Hergenhahn

Kader ist quantitativ betrachtet überschaubar

Zum Glück haben Jungspunde wie Oliver Noll, Johannes Kind und Louis Herbel den Avancen der Oberligisten aus der Nachbarschaft erneut widerstanden und bleiben dem TVBE treu, bei dem sie als Handballer groß und gefördert worden sind. Insgesamt aber ist der Kader der Bad Emser rein quantitativ betrachtet als überschaubar zu bezeichnen. Klute und Martina Noll wissen genau, dass das Arbeiten mit dem auf Kante genähten Aufgebot schnell zum personellen Drahtseil-Akt werden kann. „Urlaube, berufliche Abwesenheiten oder gar langfristige Verletzungen: Es darf nicht allzu viel zusammenkommen“, hält das Duo auf der TVBE-Bank immer den Atem an, wenn’s auf der Platte besonders deftig zur Sache geht oder das Handy klingelt.

Der Traditionsverein TuS Weibern könnte eine Art personelle Wundertüte sein. Beim Pokal-Aus beim Verbandsligisten HSG Mertesdorf-Ruwertal (18:29) vermisste Klute beim Studium des Spielbogens den einen oder anderen bekannten Namen wie den des langjährigen Bannberscheiders Felix Manns. „Es kann aber auch sein, dass er gegen uns wieder dabei ist“, muss sich Klute am Samstagabend auch ein stückweit überraschen lassen. „Es sieht danach aus, als hätten sie ihrer Truppe auch ein wenig verjüngt. Ich glaube nicht, dass die Weiberner irgendwo eine mazedonische Wurfmaschine verstecken, die sie gegen uns loslassen.“ Da könnten eher die Tücken des Harzes zum Problem werden...

Der Hinrunden-Plan des TV Bad Ems

Samstag, 6. September, 19.30 Uhr: TuS Weibern – TV Bad Ems

Samstag, 13. September, 19.30 Uhr: TV Bad Ems – HSG Wittlich

Samstag, 20. September, 17.15 Uhr: TV Bad Ems – HB Mülheim-Urmitz II

Sonntag, 28. September, 17 Uhr: TV Bad Ems – TuS Daun

Samstag, 4. Oktober, 17 Uhr: TV Bitburg – TV Bad Ems

Samstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr: TV Bad Ems – DJK/MJC Trier

Sonntag, 2. November, 17 Uhr: HSG Kastellaun-Simmern II – TV Bad Ems

Sonntag, 9. November, 17 Uhr: TV Bad Ems – HV Vallendar II

Samstag, 15. November, 19.30 Uhr: TV Welling – TV Bad Ems

Samstag, 22. November, 19.30 Uhr: HSG Hunsrück – TV Bad Ems

Samstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr: TV Bad Ems – HC Koblenz