Handball-Oberliga
TV Bad Ems setzt Wellingern mit hohem Tempo arg zu 
Erst gekonnt die gegnerische Abwehr auf die Seite ziehen, dann schnell den Ball laufen lassen und im freien Raum konsequent "abr
Erst gekonnt die gegnerische Abwehr auf die Seite ziehen, dann schnell den Ball laufen lassen und im freien Raum konsequent "abräumen": So brachte der TV Bad Ems seine Gäste aus Welling in Bedrängnis. Hier schließt Linksaußen Colin Feldenz freistehend gegen TVW-Keeper Michael Eultgen ab.
Andreas Hergenhahn

Auftrag erfüllt: Die Handballer des TV Bad Ems haben sich vor dem mit Spannung erwarteten Final-Four-Turnier um den Rheinlandpokal bei der Hausaufgabe gegen den TV Welling keine Blöße gegeben und die Eifeler mit 32:27 in die Schranken gewiesen.

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Der TV Bad Ems hat vorzeitig den respektablen vierten Platz in der Handball-Oberliga eingetütet. Mit dem letztlich ungefährdeten 32:27 (17:15)-Erfolg gegen den TV Welling und der 24:29-Niederlage des HV Vallendar II tags zuvor beim Rangzweiten HC Koblenz ist das Team des Trainerduos Andreas Klute / Martina Noll nicht mehr aus dem Spitzen-Quartett des rheinländischen Oberhauses zu verdrängen.

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