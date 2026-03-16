Handball-Oberliga TV Bad Ems setzt Wellingern mit hohem Tempo arg zu Stefan Nink 16.03.2026, 08:22 Uhr

i Erst gekonnt die gegnerische Abwehr auf die Seite ziehen, dann schnell den Ball laufen lassen und im freien Raum konsequent "abräumen": So brachte der TV Bad Ems seine Gäste aus Welling in Bedrängnis. Hier schließt Linksaußen Colin Feldenz freistehend gegen TVW-Keeper Michael Eultgen ab. Andreas Hergenhahn

Auftrag erfüllt: Die Handballer des TV Bad Ems haben sich vor dem mit Spannung erwarteten Final-Four-Turnier um den Rheinlandpokal bei der Hausaufgabe gegen den TV Welling keine Blöße gegeben und die Eifeler mit 32:27 in die Schranken gewiesen.

Der TV Bad Ems hat vorzeitig den respektablen vierten Platz in der Handball-Oberliga eingetütet. Mit dem letztlich ungefährdeten 32:27 (17:15)-Erfolg gegen den TV Welling und der 24:29-Niederlage des HV Vallendar II tags zuvor beim Rangzweiten HC Koblenz ist das Team des Trainerduos Andreas Klute / Martina Noll nicht mehr aus dem Spitzen-Quartett des rheinländischen Oberhauses zu verdrängen.







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