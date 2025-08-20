Natürlich ist in der vorletzten Phase der Vorbereitung auf die neue Handball-Saison beim Oberligisten TV Bad Ems noch nicht alles Gold, was glänzt. Es geht aber für das Team von Andreas Klute und Martina Noll in die richtige Richtung.

Die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems haben in Westerburg das Vorbereitungsturnier um den Sparkassen-Cup gewonnen. Mit drei Siegen (27:18 gegen HSC Ingelheim, 19:18 gegen Gastgeber HSG Westerwald und 24:18 gegen den VfB Driedorf) wurde das Team von Trainer Andreas Klute seiner Favoritenrolle insgesamt gerecht, obwohl das Aufgebot der Kurstädter quantitativ eher übersichtlich bestückt war. Relativ knapp lief es nur gegen den gastgebenden Verbandsligisten HSG Westerwald, beim Schlusssignal hatten die Schwarz-Weißen von der Lahn gegen den Rheinlandpokal-Halbfinalisten mit lediglich einem Tor die Nase vorn, nachdem die Gastgeber einen finalen Strafwurf nicht im Gehäuse hatten unterbringen können.

„Wir haben uns das Leben selbst schwerer als nötig gemacht.“

Die mangelhafte Chancenverwertung war beim Turnier das große Thema für TVBE-Trainer Andreas Klute.

„Da haben wir fünf Tempogegenstöße liegen lassen und uns damit das Leben selbst schwerer als nötig gemacht“, konnten Klute und seine Assistentin Martina Noll in dieser Begegnung mit der Chancenauswertung alles andere als zufrieden sein. „Aber mit wachsender Spielpraxis wird da die Sicherheit im Abschluss zurückkommen“, wartet auf die Coaches noch reichlich Arbeit im Training.

„Wir haben ziemlich viel probiert“, wollte Klute das Turnier – jede Partie ging über 2 x 20 Minuten) – nicht zu hoch hängen, zumal seinen geschlauchten Schützlingen am Ende schlichtweg die Körner fehlten, um mehr Impulse setzen zu können. Er musste Urlauber Louis Herbel ersetzen und bot neben dem Torhütertrio Dennis Schwerdt, Ben Dalkner und Thorsten Schaust im Feld Johannes Kind, Oliver Noll, Frank Schaust, Malte Müller, Finn Keller, Maximilian Hoff, Paul Junker, Andreas Berges und den nach einem Schiedsrichter-Lehrgang noch zum Team stoßenden Jan Sauerwein auf. Die Ergebnisse im einzelnen: HSG Westerwald – VfB Driedorf 16:18, TV Bad Ems – HSC Ingelheim 27:18, HSG Westerwald – TV Bad Ems 18:19, VfB Driedorf – HSC Ingelheim 13:16, HSC Ingelheim – HSG Westerwald 22:16, VfB Driedorf – TV Bad Ems 18:24. Tabelle: 1. TV Bad Ems 6:0 Punkte; 2. HSC Ingelheim 4:2; 3. VfB Driedorf 2:4; 4. HSG Westerwald 0:6.

40:26 -Kantersieg gegen Bezirksoberligist HSG Eschhofen/Steeden

Die Turnierteilnahme in Westerburg hatten die Bad Emser eingebettet in ein intensives Wochenende mit diversen Trainingseinheiten und einem Test gegen die HSG Eschhofen/Steeden, Aufsteiger in die Bezirksoberliga. Der Oberligist setzte sich am Freitagabend in der für 3 x 20 Minuten angesetzten und kurzfristig von Limburg in die Silberauhalle verlegten Partie deutlich mit 40:26 durch. In einer abschließenden internen Partie ging’s dann gegen die eigene A-Jugend.

An diesem Samstag gastiert der TV Bad Ems beim Turnier des TuS Holzheim im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen und trifft dort ab 9.30 Uhr neben der Reserve der Gastgeber auf HSG Römerwall, HSG Goldstein/Schwanheim II und TuS Griesheim II. Der Reigen der Pflichtspiele beginnt am Freitag, 5. September, 20 Uhr, im Schulzentrum am Oberheckerweg in Lahnstein mit dem prestigeträchtigen Pokal-Derby bei der HSG Horchheim/TGO.