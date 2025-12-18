Pokalspiel gegen HSG Hunsrück TV Bad Ems muss vor Weihnachten schon an Ostern denken Horst Wengenroth 18.12.2025, 14:43 Uhr

i In der zweiten Runde des HVR-Pokals ließen Paul Junker (am Ball) und die Handballer des TV Bad Ems nichts anbrennen und setzten sich bei der HSG Westerwald (von links Daniel Sörger und Torwart Max Vogel) mit 38:29 durch. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Noch einmal stehen die Handballer des TV Bad Ems vor der Weihnachtspause auf dem Feld. Dabei geht es nicht um Punkte, sondern um den möglichen Einzug ins Final-Four-Turnier. Mit dem Gegner haben die Kurstädter eine Rechnung aus der Oberliga offen.

Das letzte Spiel der Handballer des TV Bad Ems vor den Weihnachtsfeiertagen hat direkte Auswirkungen auf das Osterfest im kommenden Jahr. Warum das so ist, ist leicht erklärt: Wenn die Mannschaft des Trainergespanns Andreas Klute und Martina Noll ihr Viertelfinalspiel im HVR-Pokal gegen die HSG Hunsrück gewinnt, wäre sie als erstes Team für das Final-Four-Turnier an Ostermontag qualifiziert.







Artikel teilen

Artikel teilen