TV Bad Ems muss vor Weihnachten schon an Ostern denken

Noch einmal stehen die Handballer des TV Bad Ems vor der Weihnachtspause auf dem Feld. Dabei geht es nicht um Punkte, sondern um den möglichen Einzug ins Final-Four-Turnier. Mit dem Gegner haben die Kurstädter eine Rechnung aus der Oberliga offen.
Das letzte Spiel der Handballer des TV Bad Ems vor den Weihnachtsfeiertagen hat direkte Auswirkungen auf das Osterfest im kommenden Jahr. Warum das so ist, ist leicht erklärt: Wenn die Mannschaft des Trainergespanns Andreas Klute und Martina Noll ihr Viertelfinalspiel im HVR-Pokal gegen die HSG Hunsrück gewinnt, wäre sie als erstes Team für das Final-Four-Turnier an Ostermontag qualifiziert.