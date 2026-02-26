Handball-Oberliga TV Bad Ems muss starken Rückraum stoppen Stefan Nink 26.02.2026, 11:26 Uhr

i Linkshänder Jan Sauerwein (hier freistehend beim Torwurf) zählt im Rückraum zu den tragenden Säulen des Oberligisten TV Bad Ems. Andreas Hergenhahn

Im Kampf um Platz drei stünden den Oberliga-Handballern des TV Bad Ems am Samstagabend im Heimspiel gegen die zweite Welle der HSG Kastellaun-Simmern zwei Punkte gut zu Gesicht.

Das magere 36:36 bei Schlusslicht DJK/MJC Trier beschäftigte Andreas Klute, den Trainer des Handball-Oberligisten TV Bad Ems auch diese Woche noch. Doch nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Am Samstag geht’s ab 19.30 Uhr auf der Silberau gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Kastellaun-Simmern um die nächsten Punkte im rheinländischen Oberhaus.







