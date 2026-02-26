Handball-Oberliga
TV Bad Ems muss starken Rückraum stoppen
Linkshänder Jan Sauerwein (hier freistehend beim Torwurf) zählt im Rückraum zu den tragenden Säulen des Oberligisten TV Bad Ems.
Andreas Hergenhahn

Im Kampf um Platz drei stünden den Oberliga-Handballern des TV Bad Ems am Samstagabend im Heimspiel gegen die zweite Welle der HSG Kastellaun-Simmern zwei Punkte gut zu Gesicht.

Das magere 36:36 bei Schlusslicht DJK/MJC Trier beschäftigte Andreas Klute, den Trainer des Handball-Oberligisten TV Bad Ems auch diese Woche noch. Doch nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Am Samstag geht’s ab 19.30 Uhr auf der Silberau gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Kastellaun-Simmern um die nächsten Punkte im rheinländischen Oberhaus.

