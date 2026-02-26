Im Kampf um Platz drei stünden den Oberliga-Handballern des TV Bad Ems am Samstagabend im Heimspiel gegen die zweite Welle der HSG Kastellaun-Simmern zwei Punkte gut zu Gesicht.
Das magere 36:36 bei Schlusslicht DJK/MJC Trier beschäftigte Andreas Klute, den Trainer des Handball-Oberligisten TV Bad Ems auch diese Woche noch. Doch nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Am Samstag geht’s ab 19.30 Uhr auf der Silberau gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Kastellaun-Simmern um die nächsten Punkte im rheinländischen Oberhaus.