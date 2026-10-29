Internationale Kräfte warten TV Bad Ems muss sich im Duell der Gegensätze steigern Stefan Nink 29.10.2026, 12:24 Uhr

i Rückraum-Talent Jannis Dalkner wird am Samstagabend in Kleinich mit seinen Bad Emser Kumpels einiges lernen können. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems durchleben derzeit eine schwierige Phase. Nach zuletzt 0:8 Punkten wartet am Samstag nun der ungeschlagene Spitzenreiter HSG Hunsrück auf die Kurstädter, die in Kleinich überhaupt nichts zu verlieren haben.

Vier Niederlagen hintereinander haben bei den Oberliga-Handballern des Turnvereins 1861 Bad Ems ihre Spuren hinterlassen. Statt im rheinländischen Oberhaus in gehobenen Gefilden mitzumischen müssen sich die ins Schlingern geratenen Kurstädter zunächst einmal umorientieren und kleine Brötchen backen.







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