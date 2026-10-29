Die Oberliga-Handballer des TV Bad Ems durchleben derzeit eine schwierige Phase. Nach zuletzt 0:8 Punkten wartet am Samstag nun der ungeschlagene Spitzenreiter HSG Hunsrück auf die Kurstädter, die in Kleinich überhaupt nichts zu verlieren haben.
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Vier Niederlagen hintereinander haben bei den Oberliga-Handballern des Turnvereins 1861 Bad Ems ihre Spuren hinterlassen. Statt im rheinländischen Oberhaus in gehobenen Gefilden mitzumischen müssen sich die ins Schlingern geratenen Kurstädter zunächst einmal umorientieren und kleine Brötchen backen.