Klute: Kein Muster ohne Wert
TV Bad Ems muss improvisieren und verliert Testspiel 
Beim Handball geht’s in der Deckung auf engstem Raum zuweilen alles andere als zimperlich zu. Hier nehmen Grünschnabel Jannis Da
Beim Handball geht’s in der Deckung auf engstem Raum zuweilen alles andere als zimperlich zu. Hier nehmen Grünschnabel Jannis Dalkner (links) und Routinier Paul Junker einen Bendorf in die Mangel und testen dabei auch die Qualität des Trikots.
Andreas Hergenhahn

Bei Vorbereitungsspielen wird reichlich getestet. Das tat das Trainerduo Andreas Klute und Martina Noll vom TV Bad Ems gegen die Turnerschaft Bendorf und maß der 22:24-Niederlage gegen den benachbarten Verbandsligisten keine große Bedeutung bei.

Lesezeit 2 Minuten
Als Trainer muss man jederzeit gewappnet sein und (mindestens) einen Plan B in der Tasche haben. So erging es Andreas Klute, der zusammen mit Martina Noll das Kommando bei den Oberliga-Handballern des Turnvereins 1861 Bad Ems führt, am Dienstagabend vor dem Testspiel gegen die mittlerweile in der Verbandsliga beheimatete Turnerschaft Bendorf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport