Bei Vorbereitungsspielen wird reichlich getestet. Das tat das Trainerduo Andreas Klute und Martina Noll vom TV Bad Ems gegen die Turnerschaft Bendorf und maß der 22:24-Niederlage gegen den benachbarten Verbandsligisten keine große Bedeutung bei.
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Als Trainer muss man jederzeit gewappnet sein und (mindestens) einen Plan B in der Tasche haben. So erging es Andreas Klute, der zusammen mit Martina Noll das Kommando bei den Oberliga-Handballern des Turnvereins 1861 Bad Ems führt, am Dienstagabend vor dem Testspiel gegen die mittlerweile in der Verbandsliga beheimatete Turnerschaft Bendorf.