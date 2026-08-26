Klute: Kein Muster ohne Wert TV Bad Ems muss improvisieren und verliert Testspiel Stefan Nink 26.08.2026, 11:57 Uhr

i Beim Handball geht’s in der Deckung auf engstem Raum zuweilen alles andere als zimperlich zu. Hier nehmen Grünschnabel Jannis Dalkner (links) und Routinier Paul Junker einen Bendorf in die Mangel und testen dabei auch die Qualität des Trikots. Andreas Hergenhahn

Bei Vorbereitungsspielen wird reichlich getestet. Das tat das Trainerduo Andreas Klute und Martina Noll vom TV Bad Ems gegen die Turnerschaft Bendorf und maß der 22:24-Niederlage gegen den benachbarten Verbandsligisten keine große Bedeutung bei.

Als Trainer muss man jederzeit gewappnet sein und (mindestens) einen Plan B in der Tasche haben. So erging es Andreas Klute, der zusammen mit Martina Noll das Kommando bei den Oberliga-Handballern des Turnvereins 1861 Bad Ems führt, am Dienstagabend vor dem Testspiel gegen die mittlerweile in der Verbandsliga beheimatete Turnerschaft Bendorf.







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