Im Endspurt Spieß umgedreht TV Bad Ems kratzt mit Top-Sechs noch spät die Kurve Stefan Nink 01.03.2026, 11:58 Uhr

i Der TV Bad Ems konnte gegen die HSG Kastellaun-Simmern II nach einem lange ausgeglichenen Spiel in der Schlussphase zulegen und letztlich den sechsten Heimsieg der Saison bejubeln. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Allerbeste Karten auf einen Platz in den Top Vier der Handball-Oberliga hat der TV Bad Ems nach dem 31:29-Arbeitssieg gegen die zweite Garnitur der HSG Kastellaun-Simmern. Dabei verdienten sich die Kurstädter die beiden Punkte erst spät.

Lange schien es am Samstagabend so, als drohe den Oberliga-Handballern des TV Bad Ems erneut ein unbefriedigendes Resultat gegen ein Kellerkind. Der Drittletzte des Klassements, die HSG Kastellaun-Simmern II, erwies sich in der Sporth alle auf der Lahn-Insel Silberau als überaus zäher Brocken.







