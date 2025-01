33:34 – Aus im Viertelfinale TV Bad Ems bringt sich in Überzahl um alle Chancen 13.01.2025, 08:40 Uhr

i Frank Schaust (am Ball) und die Handballer des TV Bad Ems schnupperten am Einzug ins „Final Four"-Turnier, mussten sich am Ende aber denkbar knapp der HSG Wittlich geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Der große Traum vom Einzug ins „Final Four“-Turnier um den Handball-Rheinlandpokal ist für den Oberligisten TV Bad Ems nach der unglücklichen 33:34-Niederlage gegen den Klassenkonkurrenten HSG Wittlich in vorletzter Sekunde geplatzt.

Es gibt Spiele, in denen hat es gefühlt keiner verdient, als Verlierer vom Feld zu gehen. Ein Duell genau dieser Kategorie lieferten sich im Handball-Rheinlandpokal die beiden Oberligisten TV Bad Ems und HSG Wittlich. Da aber letztlich nur eine Mannschaft in die nächste Runde einziehen kann, musste es am Ende tatsächlich einen Verlierer geben.

