Als Gastgeber ins Final Four? TV Bad Ems bricht den Bann gegen die HSG Hunsrück René Weiss 21.12.2025, 13:41 Uhr

i Vier Treffer steuerte der Bad Emser Oliver Noll (am Ball) zum Heimsieg im Pokal-Viertelfinal gegen die HSG Hunsrück bei. Andreas Hergenhahn

Durch den ersten Pflichtspielsieg gegen die HSG Hunsrück zieht der TV Bad Ems ins Final Four um den Rheinlandpokal ein. „Wir wollten den Sieg einfach mehr“, lobte Trainer Andreas Klute. Die Ansetzung der Endrunde sorgt jedoch für Diskussionen.

Ein Jahr nach den Frauen werden an Ostermontag 2026 die Männer des TV Bad Ems am Final-Four-Endturnier um den Handball-Rheinlandpokal teilnehmen. „Wir wollten den Sieg einfach mehr“, sagte Andreas Klute nach dem 25:22 (13:13)-Viertelfinalerfolg gegen den Oberliga-Weggefährten HSG Hunsrück.







