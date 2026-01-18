Handball-Oberliga TV Bad Ems ärgert den Primus immerhin rund 35 Minuten Stefan Nink 18.01.2026, 11:50 Uhr

i Johannes Kind (am Ball, hier gegen HSG-Keeper Björn Boinski) musste am Samstagabend in Wittlich wieder früher Feierabend machen, da erneut die Wade zwickte. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Trotz einiger personeller Probleme zog sich Handball-Oberligist TV Bad Ems beim ungeschlagenen Spitzenreiter HSG Wittlich wesentlich besser aus der Affäre als es die 20:31 (11:14)-Niederlage auf den ersten Blick vermuten lässt.

Realisten hatten es nicht grundlegend anders erwartet: Als eine Nummer zu groß erwies sich Spitzenreiter HSG Wittlich in der Handball-Oberliga für den TV 1881 Bad Ems. Nach der deutlichen 31:41-Niederlage Mitte September auf eigener Platte mussten die Kurstädter den ambitionierten Säubrennern auch beim zweiten Vergleich nach einem letztlich noch etwas klarer ausgefallenen 20:31 (11:14) artig gratulieren und neidlos anerkennen, dass man zwar ...







