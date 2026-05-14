Mit dem allerletzten Häuflein der Aufrechten fährt der TuS Holzheim am Samstag zum finalen Auftritt der Saison zum sang- und klanglosen Absteiger nach Oberkleen. Der scheidende Trainer Dominik Jung will die Partie einfach nur genießen.
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So schnell kann’s abwärts gehen: Vor rund einem Jahr mussten die HSG Kleenheim-Langgöns und der TuS Holzheim als punktgleiches Schluss-Duo die hessische Handball-Regionalliga verlassen. Zwölf Monate später werden die beiden Traditionsvereine getrennte Wege gehen.