Handball-Oberliga TuS will trotz dünnen Kaders die tolle Saison abrunden Stefan Nink 14.05.2026, 13:17 Uhr

i Holzheims Eigengewächs Hannes Pascal Jemixe (am Ball) hat in der am Samstag zu Ende gehenden Oberliga-Runde einen großen Leistungssprung hingelegt. Am Samstag geht's für den Vizemeister zum Absteiger HSG Kleenheim. Andreas Hergenhahn

Mit dem allerletzten Häuflein der Aufrechten fährt der TuS Holzheim am Samstag zum finalen Auftritt der Saison zum sang- und klanglosen Absteiger nach Oberkleen. Der scheidende Trainer Dominik Jung will die Partie einfach nur genießen.

So schnell kann’s abwärts gehen: Vor rund einem Jahr mussten die HSG Kleenheim-Langgöns und der TuS Holzheim als punktgleiches Schluss-Duo die hessische Handball-Regionalliga verlassen. Zwölf Monate später werden die beiden Traditionsvereine getrennte Wege gehen.







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