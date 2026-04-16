Handball-Oberliga TuS will nach der Osterpause nochmals durchstarten René Weiss 16.04.2026, 10:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Vor einem Härtetest steht Handball-Oberligist TuS Holzheim am frühen Samstagabend. Dann geht es in der Halle der Kelkheimer Eichendorffschule bei der auf Rang vier geführten Reserve des Drittligisten TSG Münster um die nächsten Punkte.

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag in der Handball-Oberliga Hessen Mitte. Noch fünf Spieltage stehen aus, dann ist die Saison 2025/26 schon wieder Geschichte. Die Spieler hatten an zwei freien Wochenenden über die Osterferien noch einmal Zeit, ihre Wunden zu lecken und Blessuren auszukurieren.







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