TuS Weibern ist beim 19:41 erneut chancenlos

Die Handballer des TuS Weibern müssen derzeit hart im Nehmen sein. Nach der Klatsche im Hunsrück verloren die Eifeler nun auch zu Hause hoch gegen Wittlich.

Auch am vierten Spieltag der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern eine deftige Niederlage einstecken müssen, denn die Mannschaft von Trainer Tobias Arenz kam beim 19:41 (8:19) zu Hause gegen den Tabellenführer HSG Wittlich

ähnlich klar unter die Räder wie eine Woche zuvor beim ebenso ernüchternden 15:42 in der Kleinicher Hirtenfeldhalle gegen die HSG Hunsrück.