TuS Weibern ist beim 19:41 erneut chancenlos

Die Handballer des TuS Weibern müssen derzeit hart im Nehmen sein. Nach der Klatsche im Hunsrück verloren die Eifeler nun auch zu Hause hoch gegen Wittlich.
Lesezeit 2 Minuten
Auch am vierten Spieltag der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern eine deftige Niederlage einstecken müssen, denn die Mannschaft von Trainer Tobias Arenz kam beim 19:41 (8:19) zu Hause gegen den Tabellenführer HSG Wittlich ähnlich klar unter die Räder wie eine Woche zuvor beim ebenso ernüchternden 15:42 in der Kleinicher Hirtenfeldhalle gegen die HSG Hunsrück.