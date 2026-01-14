Fürs Final Four qualifiziert TuS Weibern gewinnt knapp mit 29:28 im Eifelderby Harry Traubenkraut 14.01.2026, 12:25 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein packendes Eifelderby entschied der TuS Weibern gegen den TuS 05 Daun für sich – und schrieb damit Geschichte. Denn die Weibernerinnen stehen damit erstmals in der Endrunde des HVR-Pokals.

Nach dem Aufstieg in die Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern dank eines 29:28 (16:13)-Sieges im Eifelderby gegen den Ligarivalen TuS 05 Daun den nächsten großen Erfolg eingefahren, denn der Sieg im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs des Handballverbandes Rheinland (HVR) bringt für das Team von Trainer Egon Schumacher die Qualifikation für die Endrunde an Ostern mit sich.







Artikel teilen

Artikel teilen