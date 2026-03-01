Handball-Bezirksoberliga
TuS-Reserve nutzt das Momentum nicht zur Wende
Konstantin Schnatz (hier beim Torwurf) rutscht mit der Holzheimer Zweiten nach der bitteren Derby-Niederlage bei der HSG Eschhofen/Steeden in der Bezirksoberliga immer tiefer in den Schlamassel.
Andreas Hergenhahn

Bei fünf der bisher sechs Partien in der Bezirksoberliga anno 2026 sind die Handballer des TuS Holzheim II leer ausgegangen. Nach dem 31:36 bei der HSG Eschhofen/Steeden muss schnellstmöglich die Wende her, sonst droht den Ardeckern der Abstieg.

Allmählich wird’s im Tabellenkeller der Handball-Bezirksoberliga zugig für die Reserve des TuS Holzheim, die sich zwar für das Nachbarschaftsduell bei der HSG Eschhofen/Steeden ungemein viel vorgenommen hatte, am Ende jedoch mit 31:36 (16:19) abermals mit leeren Händen dastand.

