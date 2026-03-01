Bei fünf der bisher sechs Partien in der Bezirksoberliga anno 2026 sind die Handballer des TuS Holzheim II leer ausgegangen. Nach dem 31:36 bei der HSG Eschhofen/Steeden muss schnellstmöglich die Wende her, sonst droht den Ardeckern der Abstieg.
Lesezeit 1 Minute
Allmählich wird’s im Tabellenkeller der Handball-Bezirksoberliga zugig für die Reserve des TuS Holzheim, die sich zwar für das Nachbarschaftsduell bei der HSG Eschhofen/Steeden ungemein viel vorgenommen hatte, am Ende jedoch mit 31:36 (16:19) abermals mit leeren Händen dastand.