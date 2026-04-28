Gute Regionalliga-Bilanz TuS meistert kritischen Moment und zieht Saison durch Tina Paare 28.04.2026, 12:56 Uhr

i Dreikampf am Wurfkreis: Die Kirnerin Taja Magel (in Ballbesitz) muss sich gegen zwei Spielerinnen der TS Rodalben zur Wehr setzen. Ihre Teamkameradin Lia Reidenbach (links) verfolgt die Szene. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Weite Auswärtsfahrten, bärenstarke Gegner – die Regionalliga der Handball-A-Jugend hat es in sich, doch die TuS Kirn stemmte sich gegen alle Widrigkeiten und zieht zufrieden Bilanz.

Die Umstellung auf Regionalliga-Handball war nicht die einzige Herausforderung, die die A-Jugend-Spielerinnen der TuS Kirn meistern mussten. Auch Verletzungspech und Personalprobleme waren im Laufe der Saison ein Thema. Doch letztlich nahmen die Kirner Talente alle Hürden und beendeten das Abenteuer Regionalliga auf einem ordentlichen achten Platz.







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