Weite Auswärtsfahrten, bärenstarke Gegner – die Regionalliga der Handball-A-Jugend hat es in sich, doch die TuS Kirn stemmte sich gegen alle Widrigkeiten und zieht zufrieden Bilanz.
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Die Umstellung auf Regionalliga-Handball war nicht die einzige Herausforderung, die die A-Jugend-Spielerinnen der TuS Kirn meistern mussten. Auch Verletzungspech und Personalprobleme waren im Laufe der Saison ein Thema. Doch letztlich nahmen die Kirner Talente alle Hürden und beendeten das Abenteuer Regionalliga auf einem ordentlichen achten Platz.