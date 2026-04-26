Handball-Oberliga TuS-Ladys ziehen nach kurzweiliger Partie den Kürzeren Stefan Nink 26.04.2026, 10:42 Uhr

i Jens Steckel zollte seinen Handballerinnen für eine starke Saison abschließenden Applaus. "Ich freue mich auf die kommende Runde." Andreas Hergenhahn

Eine Saison ohne nennenswerte Abstiegsgefahr ist zu Ende: Die Handballerinnen des TuS Holzheim haben nach der 29:33-Niederlage bei der HSG Sindlingen/Zeilsheim in der Bezirksoberliga die Ziellinie als Siebtplatzierte überquert.

Mit einer 29:33 (14:18)-Niederlage bei der HSG Sindlingen/Zeilsheim schlossen die Handballerinnen des TuS Holzheim die Runde in der Bezirksoberliga auf Position sieben ab. Gros der Tore ist sehenswert herausgespielt In Sindlingen boten beide Mannschaften den Zuschauern eine kurzweilige Partie und spielten sich das Gros ihrer Tore mit sehenswerten Kombinationen sehenswert heraus.







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