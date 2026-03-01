Handball-Bezirksoberliga TuS-Ladys tun Kellerkind FTG mit Gegenstößen weh Stefan Nink 01.03.2026, 14:38 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Handballerinnen des TuS Holzheim sind dem Verbleib in der Bezirksoberliga einen großen Schritt näher gekommen. Abstiegskandidat FTG Frankfurt hatte am Diezer Wasserwäldchen nicht die Spur einer Chance und unterlag mit 16:31.

„Das war ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt“, bilanzierte Jens Steckel, Trainer der Handballerinnen des TuS Holzheim nach dem überaus deutlich ausgefallenen 31:16 (18:9)-Heimsieg in der Bezirksoberliga gegen Abstiegskandidat FTG Frankfurt. Aus einer starken Abwehr heraus kamen die flinken TuS-Ladys immer wieder durch Gegenstöße zum Erfolg.







