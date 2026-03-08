Handball-Bezirksoberliga TuS-Ladys können zentrale Angreiferin nicht bremsen Stefan Nink 08.03.2026, 12:42 Uhr

i Symbolbild dpa

Gern gesehene Gäste bleiben die Handballerinnen des TuS Holzheim, die in der Bezirksoberliga beim neunten Gastspiel der Saison zum siebten Mal die Punkte ablieferten und so im Kampf um den Klassenverbleib wachsam bleiben müssen.

„Wir haben dieses Spiel in der Abwehr verloren.“ Auf diesen Nenner brachte Jens Steckel, Trainer der Handballerinnen des TuS Holzheim, das 25:31 (11:13) der Ardeckerinnern in der Bezirksoberliga bei der HSG Dotzheim/Schierstein, die damit überaus wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einstrich.







