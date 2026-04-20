Handball-Bezirksoberliga
TuS-Ladys bleibt das Happy End dann doch verwehrt
Lisa Fudickar (am Ball) verlor mit den Holzheimer Frauen das letzte Heimspiel der Runde.
Lisa Fudickar (am Ball) verlor mit den Holzheimer Frauen das letzte Heimspiel der Runde.
Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Da war gefühlt mehr drin für die Handballerinnen des TuS Holzheim. Doch nach 60 Bezirksoberliga-Minuten jubelte im Diezer Sportzentrum der Gast, die zweite Welle der TSG aus Oberursel, über einen 29:26-Erfolg.

Lesezeit 1 Minute
Im letzten Heimspiel der Saison in der Bezirksoberliga mussten sich die Handballerinnen des TuS Holzheim am Diezer Wasserwäldchen der an Position vier gelisteten Oberliga-Reserve der TSG Oberursel mit 26:29 (15:18) geschlagen geben. „Wir leisten uns in den entscheidenden Phasen zu viele technische Fehler“, so TuS-Trainer Jens Steckel, der der verpassten Chance auf Zählbares hinterher trauerte.

Ressort und Schlagwörter

Sport