Handball-Bezirksoberliga TuS-Ladys bleibt das Happy End dann doch verwehrt Stefan Nink 20.04.2026, 15:10 Uhr

i Lisa Fudickar (am Ball) verlor mit den Holzheimer Frauen das letzte Heimspiel der Runde. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Da war gefühlt mehr drin für die Handballerinnen des TuS Holzheim. Doch nach 60 Bezirksoberliga-Minuten jubelte im Diezer Sportzentrum der Gast, die zweite Welle der TSG aus Oberursel, über einen 29:26-Erfolg.

Im letzten Heimspiel der Saison in der Bezirksoberliga mussten sich die Handballerinnen des TuS Holzheim am Diezer Wasserwäldchen der an Position vier gelisteten Oberliga-Reserve der TSG Oberursel mit 26:29 (15:18) geschlagen geben. „Wir leisten uns in den entscheidenden Phasen zu viele technische Fehler“, so TuS-Trainer Jens Steckel, der der verpassten Chance auf Zählbares hinterher trauerte.







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