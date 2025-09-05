Für den TuS Kaisersesch beginnt am Sonntag die Saison in der nur noch fünf Teams umfassenden Bezirksliga Staffel 2 im Bereich Rhein/Westerwald.

Die Handball-Bezirksliga ist die unterste Ebene bei den Männern im Rheinland. Im Spielbereich Rhein/Westerwald ist die Bezirksliga zweigeteilt. Nach Rückzügen spielen jeweils nur noch fünf Teams pro Klasse. In der Staffel 2 ist der TuS Kaisersesch eingeteilt, der erste Gastgeber der Eifeler ist am Sonntag (17 Uhr) in Remagen die HSG Sinzig. Die weiteren Kaisersescher Gegner lauten SV Untermosel II, SF Neustadt und HSV Rhein-Nette III.

Die beiden besten Teams jeder Bezirksliga-Staffel spielen am Saisonende in einem Final Four den Meister aus. Der neue TuS-Trainer Matthias Hochgräfe kann auf den gleichen Kader wie in der Vorsaison zurückgreifen. Zudem stößt Spielmacher Melvin Netz nach langer Verletzungspause wieder hinzu. Abteilungsleiter Erik Schwarz sagt zum Saisonziel: „Mit der Qualität unseres Kaders sollten wir trotz des doch recht hohen Altersschnitts der Mannschaft eine vordere Platzierung erreichen können.“