Auswärts bei der TSG Oberursel TuS Holzheim will Position im Spitzentrio verteidigen René Weiss 12.12.2025, 12:30 Uhr

i Lukas Fischer (am Ball, hier im Spiel gegen die HSG VfR/E. Wiesbaden) und der TuS Holzheim wollen ihre Position im Spitzentrio der Oberliga Hessen mitte verteidigen. Auch die TSG Oberursel soll sie nicht aufhalten. Andreas Hergenhahn

Holzheim geht als Favorit ins Spiel bei der TSG Oberursel – doch eine torhungrige Hochtaunus-Elf um Topscorer Julian Rummel (Liga-Zweitbester) sollte Warnung genug sein. Mit 35 Gegentoren pro Spiel ist der TuS-Gegner aber alles andere als sattelfest.

Eine Tabelle verändert sich normalerweise nur an Spieltagen – oder eben dann, wenn die Ligaleitung am Grünen Tisch eingreift. In der Handball-Oberliga Hessen Mitte war das unter der Woche der Fall. Die HSG Goldstein/Schwanheim musste fünf ihrer neun errungenen Punkte abgeben, weil sie in sieben von elf Partien Spieler einsetzte, die zuvor schon ihre beiden Spielrechte in der zweiten und dritten Mannschaft aufgebraucht hatten.







Artikel teilen

Artikel teilen