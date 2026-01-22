Handball-Oberliga TuS Holzheim will Hinspiel-Schlappe geraderücken René Weiss 22.01.2026, 08:50 Uhr

i Lukas Fischer zählt mit bislang 49 Toren zum treffsichersten Trio des TuS Holzheim. Am Samstagsabend gilt es für Fischer und Co. beim top-Spiel gegen den Aufstiegsfavoriten aus dem Wiesbadener Schelmengraben Revanche für die zum Saisonauftakt erlittene Abfuhr zu nehmen und eigene Ambitionen zu untermauern. lukas-fischer Andreas Hergenhahn

Um in der hessischen Handball-Oberliga bei der Vergabe der obersten Plätze im Rennen zu bleiben, muss der TuS Holzheim der hoch gehandelten HSG Dotzheim/Schierstein am Samstag ab 20 Uhr die zweite Niederlage der Saison beifügen.

13 von 26 Spieltagen in der Handball-Oberligasaison 2025/26 sind seit Sonntagabend komplett, das Bergfest ist erreicht. „Eigentlich verlief die Hinrunde für uns absolut in Ordnung“, schildert Dominik Jung, der Trainer des TuS Holzheim, das Ergebnis aus der internen Bewertung der ersten Saisonhälfte.







Artikel teilen

Artikel teilen