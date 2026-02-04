Trainerwechsel an der Aar TuS Holzheim und Dominik Jung gehen getrennte Wege René Weiss 04.02.2026, 15:46 Uhr

i Seine Zeit beim TuS Holzheim endet nach dieser Saison: Dominik Jung verlässt den Traditionsverein nach sechs Jahren als Trainer und weiteren drei Jahren als Spieler. Andreas Hergenhahn

Die neue Handballsaison wirft ihre Schatten voraus beim TuS Holzheim. Der Traditionsverein von der Aar muss sich nach sechs Jahren mit Dominik Jung an ein neues Gesicht auf der Trainerbank gewöhnen. Doch der Neue ist ein guter Bekannter.

Dominik Jung war Spieler des TuS Holzheim, bildete an der Seite von Christian Bittkau zunächst ein Trainerduo und war schließlich der verantwortliche Meistertrainer der Ardecker, als sie in der Saison 2023/24 als souveräner Meister der Handball-Landesliga Hessen Mitte in die Regionalliga aufstieg.







