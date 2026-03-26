Handball-Oberliga TuS Holzheim plant, eine offene Rechnung zu begleichen Stefan Nink 26.03.2026, 09:02 Uhr

i Linksaußen Felix Chodykin (hier beim Torwurf) peilt am späten Freitagabend mit dem TuS Holzheim im Oberliga-Gastspiel in Rabenau den nächsten Sieg und den Sprung auf Rang zwei an. Andreas Hergenhahn

Mit dem Gastspiel des TuS Holzheim bei der HSG Lumdatal wird am Freitagabend in der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga die Tabelle begradigt. Bringen die Rot-Schwarzen Zählbares mit, dann gelingt ihnen der Sprung auf Rang zwei.

Während zwölf andere Mannschaften in der Handball-Oberliga Hessen Mitte a m bevorstehenden Wochenende frei haben und Kräfte für die letzten Aufgaben in dieser Spielzeit sammeln können, kämpft der TuS Holzheim um den zweiten Platz. Die Rot-Weißen holen am Freitagabend ab 20 Uhr in Rabenau-Londorf ihr Auswärtsspiel bei der HSG Lumdatal nach.







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