Mit dem Gastspiel des TuS Holzheim bei der HSG Lumdatal wird am Freitagabend in der Staffel Mitte der hessischen Handball-Oberliga die Tabelle begradigt. Bringen die Rot-Schwarzen Zählbares mit, dann gelingt ihnen der Sprung auf Rang zwei.
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Während zwölf andere Mannschaften in der Handball-Oberliga Hessen Mitte am bevorstehenden Wochenende frei haben und Kräfte für die letzten Aufgaben in dieser Spielzeit sammeln können, kämpft der TuS Holzheim um den zweiten Platz. Die Rot-Weißen holen am Freitagabend ab 20 Uhr in Rabenau-Londorf ihr Auswärtsspiel bei der HSG Lumdatal nach.