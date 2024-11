Auswärtsschwäche dauert an TuS Holzheim lässt Siegchance in Karben liegen René Weiss 11.11.2024, 20:35 Uhr

i In der Schlussphase, als der unverdrossene TuS Holzheim sich anschickte, die Petterweiler ins Schwitzen zu bringen, gelangen Routinier Thiemo Wagner drei seiner insgesamt vier Tore. Die Ardecker ließen aber mit 23:27 die begehrten Zähler in Karben. Andreas Hergenhahn

„Wäre doch nur jede Woche Heimspieltag für den TuS Holzheim in der Handball-Regionalliga Hessen.“ So oder so ähnlich dürften die Spieler des Aufsteigers nach dem vierten Auswärtsspiel in dieser Saison denken.

Die Handballer des TuS Holzheim warten auch nach der Partie beim TV Petterweil weiterhin auf den ersten Sieg in der Fremde. Der wäre in der Wetterau möglich gewesen. „Wir haben großen Anteil am Petterweiler Sieg“, fand Trainer Dominik Jung nach der 23:27 (12:13)-Niederlage bei den Gelb-Schwarzen, die den Ardeckern durchaus Gelegenheiten boten, die Punkte mitzunehmen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen