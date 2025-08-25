Der TuS Holzheim hat mit dem Turniersieg beim Mittelhessen-Cup in Langgöns eine weitere Etappe der Saisonvorbereitung hinter sich gebracht. Dabei zeigte der Oberligist bei seinen Pflichtaufgaben neben Licht auch Schatten.

Der TuS Holzheim ist in der Karl-Zeiss-Halle in Langgöns seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat als ranghöchster Verein das Handball-Turnier um den Mittelhessen-Cup verdient gewonnen. Nachdem der Gruppensieg mit einem ungefährdeten 30:19-Sieg gegen den Bezirksligisten MSG Rechtenbach/Wetzlar perfekt gemacht worden war, gaben die Ardecker im Finale dem Bezirksoberligisten TSV Lang-Göns, der im Frühjahr im Kampf um das Oberligaticket dem TSV Griedel den Vortritt hatte lassen müssen, mit 28:23 (15:5) das Nachsehen.

Was das Thema „Konstanz“ angeht, haben die Holzheimer kurz vor dem Einbiegen auf die Zielgerade der Vorbereitung laut Trainer Dominik Jung noch reichlich Luft nach oben. Die Mannschaft zeigte auch im Finale wieder einmal zwei unterschiedliche Gesichter: Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. Zunächst präsentierte sich der TuS bestens aufgelegt. „Wir waren griffig in der Abwehr, unsere Torhüter haben einige freie Bälle entschärft und wir sind zudem gut in den Gegenstoß gekommen“, hatte Jung an den ersten 25 Minuten kaum etwas auszusetzen. Der TuS hatte den Klassenunterschied aufgezeigt und sich schon vorentscheidend auf 15:5 abgesetzt.

Wer glaubte, dass dies mit Beginn des zweiten Abschnitts so weiter gehen würde, war auf dem Holzweg. Jung hatte zwar reichlich gewechselt, wollte dies aber nicht als Entschuldigung dafür gelten lassen, dass seine Rot-Schwarzen komplett den Faden verloren und die Lang-Gönser Oberwasser bekamen. „Da haben wir unser anderes Gesicht gezeigt“, sahen Jung und sein Assistent Miguel Esteves Silva, woran in den nächsten Trainingseinheiten noch intensiv zu arbeiten ist.

Jung: „Besonders in der Abwehrarbeit gibt es noch viel zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Vor allem muss die Zahl der individuellen Fehler minimiert werden, sonst geht in der Oberliga gegen Teams auf qualitativer Augenhöhe schnell der Schuss nach hinten. So war die immerhin mit fünf Toren verlorene zweite Halbzeit ein kleiner Schuss vor den Bug. So hieß es beim Schlusssignal „nur“ 28:23.

„Unser Turniersieg ist verdient. Wir hatten gute Phasen, in denen wir kompakt in der Abwehr standen und im Angriff immer wieder gute Lösungen parat hatten und konsequent abschlossen. Es gilt, diese Phasen möglichst auszuweiten und uns weniger Durchhänger zu erlauben“, so Jung, der für das kommende Wochenende noch auf der Suche nach einem Testspiel-Gegner ist...

TuS Holzheim: B. Fischer, K. Fischer, Krohn – Moos (2), Langenau, Reusch, Horn (6), Becker (9/2), L. Fischer (3), Waldforst (1), Bulut, Jemixe (1), Schenk (4), Bährens (2), Schneider.

Spielfilm: 5:1 (7.), 7:4 (11.), 14:4 (24.), 15:5 (30.) – 19:9 (40.), 21:14 (47.), 25:19 (55.), 28:23 (60.).