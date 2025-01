Abschluss der Hinrunde TuS Holzheim fährt voller Tatendrang zu alten Bekannten René Weiss 16.01.2025, 15:52 Uhr

i Die Zeit des Sammelns ist vorbei, am Sonntag sind die Handballer des TuS Holzheim wieder auf der Platte gefordert. Zum ersten Spiel des Jahres geht es für die Ardecker nach Breckenheim. Andreas Hergenhahn

Aus der Stimme von Dominik Jung spricht das, was die Worte bestätigen. „Ich stecke voller Tatendrang – und die Mannschaft auch.“ Das sind wichtige Voraussetzungen für den Regionalligisten TuS Holzheim für das letzte Hinrundenspiel.

Am frühen Sonntagabend ab 17 Uhr meldet sich der TuS Holzheim auf der Regionalliga-Bühe zurück. Für die Handballer von der Ardeck wird es in der Breckenheimer Hans-Jürgen-Portmann-Halle (ehemals Sport- und Kulturhalle) zum ersten Mal in dem noch jungen Handballjahr 2025 ernst.

