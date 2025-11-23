Siege für Welling und Weibern
TuS-Frauen überzeugen und beenden Durststrecke
Neun Tore steuerte Maike Platt (am Ball) zum 31:29-Sieg des TuS Weibern gegen den HSC Schweich bei.
Martin Gausmann

Ein erfolgreiches Wochenende haben die Wellinger und Weiberner Handballerinnen hinter sich. Vor allem der knappe Sieg des TuS gegen Schweich sorgte in der Eifel für Erleichterung.

Gute Laune hat am Samstag bei den Handballerinnen des TuS Weibern und des TV Welling geherrscht. Denn beide Klubs haben ihre Spiele in der Oberliga Rheinland gewonnen.TuS Weibern – HSC Schweich 31:29 (18:15) Der Aufsteiger konnte seine kleine Durststrecke mit drei Niederlagen in Folge mit einem Sieg gegen Schweich beenden.

