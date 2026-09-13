Im Frühjahr schlossen sie als direkte Tabellennachbarn die Bezirksoberliga-Runde ab. Zum Auftakt der neuen Saison fertigten die Handballerinnen des TuS Holzheim die HSG Sindlingen/Zeilsheim überraschend deutlich mit 28:17 (14:6) ab.
Lesezeit 1 Minute
Mit einem überraschend deutlich ausgefallenen 28:17 (14:6)-Erfolg bei der HSG Sindlingen/Zeilsheim sind die Handballerinnen des TuS Holzheim in die Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt gestartet. „Das war echt stark. Alle Spielerinnen machten einen mega Job.