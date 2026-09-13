28:17-Erfolg in Frankfurt TuS-Frauen erstaunen ihren Trainer Jens Steckel sehr Stefan Nink 13.09.2026, 10:05 Uhr

i TuS-Torhüterin Lisa Armborst musste zum Saisonauftakt in Sindlingen nur 17 Mal hinter sich greifen. Die Holzheimer Frauen kehrten mit einre klaren Erfolg an die Burg Ardeck zurück. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Im Frühjahr schlossen sie als direkte Tabellennachbarn die Bezirksoberliga-Runde ab. Zum Auftakt der neuen Saison fertigten die Handballerinnen des TuS Holzheim die HSG Sindlingen/Zeilsheim überraschend deutlich mit 28:17 (14:6) ab.

Mit einem überraschend deutlich ausgefallenen 28:17 (14:6)-Erfolg bei der HSG Sindlingen/Zeilsheim sind die Handballerinnen des TuS Holzheim in die Bezirksoberliga Wiesbaden-Frankfurt gestartet. „Das war echt stark. Alle Spielerinnen machten einen mega Job.







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