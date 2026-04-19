Beim Gastspiel in Lübeck TuS Ferndorf trotzt Widerständen, unterliegt aber knapp René Weiss 19.04.2026, 11:10 Uhr

i Der TuS Ferndorf kassierte in Lübeck eine knappe Niederlage. Jedoch hatte das Team von Trainer Ceven Klatt im hohen Norden eine ordentliche Leistung gezeigt. René Weiss

Der TuS Ferndorf zeigte trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle eine starke Leistung in Lübeck, kassierte am Ende aber eine Niederlage. Schon am Dienstag steht die nächste Aufgabe an.

Der Kreis der Spieler, die sich bei den Auszeiten um Ceven Klatt versammelten und die allen Widerständen trotzten, war klein geworden. Mit elf Akteuren hatte sich der TuS Ferndorf zu seinem Auswärtsspiel in der 2. Handball-Bundesliga beim VfL Lübeck-Schwartau aufgemacht, am Ende stand dem Trainer nur noch eine Wechseloption zur Verfügung.







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