Nächstes Spiel am Freitag
TuS Ferndorf siegt und schaut direkt nach vorn
Tom Jansen hatte einen erheblichen Anteil am Sieg des TuS Ferndorf beim VfL Eintracht Hagen.
Tom Jansen hatte einen erheblichen Anteil am Sieg des TuS Ferndorf beim VfL Eintracht Hagen.
René Weiss

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat beim VfL Eintracht Hagen einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Bereits an diesem Freitag steht für den TuS die nächste Aufgabe an.

Lesezeit 2 Minuten
Die Theorie und die Vorzeichen sind im Sport nicht immer etwas wert, wenn es um die Prognose für Spielausgänge geht. Erst recht nicht, wenn eine vermeintlich benachteiligte Mannschaft mit so viel Herz und Kampfgeist auftritt, wie es der TuS Ferndorf am Dienstagabend im Wiederholungsspiel beim VfL Eintracht Hagen getan hat.

Ressort und Schlagwörter

Handball MännerSport