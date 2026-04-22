Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat beim VfL Eintracht Hagen einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Bereits an diesem Freitag steht für den TuS die nächste Aufgabe an.
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Die Theorie und die Vorzeichen sind im Sport nicht immer etwas wert, wenn es um die Prognose für Spielausgänge geht. Erst recht nicht, wenn eine vermeintlich benachteiligte Mannschaft mit so viel Herz und Kampfgeist auftritt, wie es der TuS Ferndorf am Dienstagabend im Wiederholungsspiel beim VfL Eintracht Hagen getan hat.