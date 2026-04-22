Nächstes Spiel am Freitag TuS Ferndorf siegt und schaut direkt nach vorn René Weiss 22.04.2026, 15:39 Uhr

i Tom Jansen hatte einen erheblichen Anteil am Sieg des TuS Ferndorf beim VfL Eintracht Hagen. René Weiss

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat beim VfL Eintracht Hagen einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Bereits an diesem Freitag steht für den TuS die nächste Aufgabe an.

Die Theorie und die Vorzeichen sind im Sport nicht immer etwas wert, wenn es um die Prognose für Spielausgänge geht. Erst recht nicht, wenn eine vermeintlich benachteiligte Mannschaft mit so viel Herz und Kampfgeist auftritt, wie es der TuS Ferndorf am Dienstagabend im Wiederholungsspiel beim VfL Eintracht Hagen getan hat.







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