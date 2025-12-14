Nächste knappe Heimniederlage TuS Ferndorf kann optische Überlegenheit nicht nutzen René Weiss 14.12.2025, 12:46 Uhr

i 4 Treffer und 2 Assists: Auch Tom Jansen (am Ball) konnte die knappe Heimniederlage des TuS Ferndorf gegen die Eulen Ludwigshafen (in Grün) nicht verhindern. René Weiss

Der TuS verpasst gegen die Eulen Ludwigshafen die Chance auf Punkte. Erneut stand am Ende eine knappe Heimniederlage in der Bilanz. Trotz optischer Überlegenheit fehlte es, so glaubt es Trainer Ceven Klatt, vor allem an Routine und Kaltschnäuzigkeit.

Noch ist das Ziel, das Ceven Klatt formulierte, möglich. 12, 13 Punkte sollte Handball-Zweitligist TuS Ferndorf nach der Vorstellung seines Trainers bis zum Ende der Hinrunde sammeln. Am Samstagabend kamen gegen die Eulen Ludwigshafen nach einem für die Südwestfalen enttäuschenden Ende keine hinzu.







