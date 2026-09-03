Heimspiel gegen Emsdetten TuS Ferndorf erwartet „keinen gewöhnlichen Aufsteiger“ René Weiss 03.09.2026, 13:54 Uhr

i Ferndorfs Daniel Hideg glänzte beim 34:27 gegen Ludwigshafen als Assistgeber. Am Freitagabend spielen er und sein Team zum ersten Mal in der neuen Saison vor heimischer Kulisse. René Weiss

In der 2. Handball-Bundesliga sorgten der TuS Ferndorf und TV Emsdetten mit klaren Siegen für Aufsehen. Beide Teams treffen nun aufeinander und versprechen Spannung pur. Kann Emsdetten als Aufsteiger auch in Kreuztal überraschen?

Der Saisonauftakt in der 2. Handball-Bundesliga war der Spieltag der deutlichen Ergebnisse. Sechs von neun Partien endeten mit mindestens sieben Toren Unterschied. Der TuS Ferndorf (34:27 gegen Ludwigshafen) und der TV Emsdetten (34:25 gegen Dessau-Roßlau) zählten zu den Teams, die nicht zu bremsen waren.







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