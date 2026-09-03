In der 2. Handball-Bundesliga sorgten der TuS Ferndorf und TV Emsdetten mit klaren Siegen für Aufsehen. Beide Teams treffen nun aufeinander und versprechen Spannung pur. Kann Emsdetten als Aufsteiger auch in Kreuztal überraschen?
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Der Saisonauftakt in der 2. Handball-Bundesliga war der Spieltag der deutlichen Ergebnisse. Sechs von neun Partien endeten mit mindestens sieben Toren Unterschied. Der TuS Ferndorf (34:27 gegen Ludwigshafen) und der TV Emsdetten (34:25 gegen Dessau-Roßlau) zählten zu den Teams, die nicht zu bremsen waren.