Nach Gala gegen Linden: TuS fährt mit reichlich Schwung nach Butzbach René Weiss 27.02.2026, 11:00 Uhr

i Schnell und sprunggewaltig: Youngster Atakan Metin Bulut (am Ball) schickt sich an, beim Oberligisten TuS Holzheim auf Rechtsaußen eine feste Größe zu werden. Andreas Hergenhahn

Was geht im letzten Drittel der Oberliga-Saison noch für die Handballer des TuS Holzheim? Trotz vier Zählern Rückstand auf Primus Dotzheim wollen die Ardecker nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Klar ist aber auch, dass Fehltritte tabu sind.

Der Countdown läuft für den TuS Holzheim, und damit auch für Trainer Dominik Jung. Noch zehn Spiele haben die Ardecker in dieser Saison in der Handball-Oberliga Hessen vor sich – dann endet die Zeit des Garbenheimers in Diensten der Rot-Schwarzen.







