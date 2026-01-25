Der HV Vallendar dominiert weiter die Handball-Regionalliga Südwest. Mit einem klaren 39:25 über die Südpfalz Tiger verteidigt das Team die Tabellenspitze. Dhia Turki feiert ein gelungenes Debüt.
Der HV Vallendar zieht weiter sehr souverän seine Kreise an der Tabellenspitze der Handball-Regionalliga Südwest. Vor rund 400 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg setzte sich die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Südpfalz Tiger mit 39:25 (18:14) durch – der 14.