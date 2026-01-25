HVV gewinnt 39:25 Turkis Debüt heizt die Stimmung in Vallendar an Lutz Klattenberg 25.01.2026, 13:49 Uhr

i Beim Kampf um den Ball haben die Vallendarer (rote Trikots) Torben Waldgenbach (Mitte) und Florian Schmitt (vorn links) im Duell mit den Südpfalz Tigern einen klaren Vorteil. Am Ende gab es auch einen klaren Sieg für den HVV. Wolfgang Heil

Der HV Vallendar dominiert weiter die Handball-Regionalliga Südwest. Mit einem klaren 39:25 über die Südpfalz Tiger verteidigt das Team die Tabellenspitze. Dhia Turki feiert ein gelungenes Debüt.

Der HV Vallendar zieht weiter sehr souverän seine Kreise an der Tabellenspitze der Handball-Regionalliga Südwest. Vor rund 400 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg setzte sich die Mannschaft von Trainer Veit Waldgenbach im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Südpfalz Tiger mit 39:25 (18:14) durch – der 14.







