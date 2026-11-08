Im spannenden Oberliga-Heimspiel boten die Handballerinnen des TuS Weibern (26:29) dem Tabellenzweiten DJK/MJC Trier lange Paroli. Maike Sukic erzielte beeindruckende 16 Tore.

Die Handballerinnen des TuS Weibern haben sich im Oberliga-Heimspiel tapfer geschlagen und dem Tabellenzweiten DJK/MJC Trier lange Zeit Paroli geboten. Am Ende aber mussten sich die Eifelerinnen mit 26:29 (15:11) geschlagen geben.

Beim Weibener Team des Trainergespanns Alexandra Schmitz/Udo Brust zeigte sich, dass manchmal ein kurzer Durchhänger ausreicht, um sich um die verdienten Früchte zu bringen.