Besser hätte es für die HSG Kastellaun/Simmern am ersten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest nicht laufen können: Angeführt vom neuen Spielmacher Josip Grbavac (sieben Tore) gewann die HSG in der „Hölle Süd“ vor 280 Zuschauern in der Pfalz beim „Angstgegner“ TV Offenbach.

Nach der Viertliga-Rückkehr im Jahr 2023 hatte Kastellaun/Simmern viermal gegen Offenbach gespielt und viermal verloren. Die miese Serie riss nun – und wie. „Das war ein super Start für uns, unsere Deckung im Verbund mit unseren Torhütern hat brutal sicher gestanden, wir waren auch im Angriff extrem fokussiert. Das war von allen Spielern eine überragende Leistung“, lobte Trainer Mirza Cehajic. Auch sein Offenbacher Kollege Christian Job zog direkt nach der Schlusssirene den „Hut“ und gratulierte den Kastellaun/Simmernern zu einer bärenstarken Vorstellung.

Mangold und Friedrich mit je acht Treffern beste Werfer

Gleich mit dem ersten Angriff netzte der neue kroatische Spielmacher Josip Grbavac zum 0:1 für Kastellaun. „Josip hat sieben Tore gemacht und noch fünf Siebenmeter rausgeholt, er hat unsere Mannschaft getragen“, lobte auch Torwarttrainer Mario Percin seinen Landsmann. Offenbach führte nur beim 4:3 nach sechs Minuten, mit einer 4:0-Serie wendete Kastellaun zum 4:7 (11.) das Blatt und setzte sich fortan deutlich von den Pfälzern ab.

Als beste Werfer kristallisierten sich Rückraum-Ass Julian Mangold und Kreisläufer Nicolas Friedrich mit jeweils acht Treffern heraus. Nach Mangolds Siebenmeter-Doppelpack zum 10:16 war nach 28 Minuten schon eine Vorentscheidung gefallen. Offenbach kam fortan nie näher als fünf Tore heran, am Ende waren es nach Leon Michels erstem Regionalliga-Tor zehn Treffer Differenz beim 20:30 aus TVO-Sicht. „Das gibt uns jetzt einen Schub für die drei Heimspiele“, sagte Cehajic. Kastellaun darf die nächsten drei Spieltage allesamt daheim ran. Den Anfang macht das Gastspiel der Sportfreunde Budenheim am Samstag (20 Uhr) in der IGS-Halle. Die Budenheimer verloren am ersten Spieltag überraschend mit 35:36 daheim gegen die Südpfalz Tiger Ottersheim.

Kastellaun: Korbion, Lahm – Stelter, Faust, Löwen (1), K. Kötz, Mallmann (1), M. Kötz, Mangold (8/5), N. Hassley (2), Michel (1), Schmitz, Friedrich (8), Grbavac (7), Röckendorf (2).