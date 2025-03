Hin- und Rückspiel innerhalb von wenigen Tagen. Das klingt nach Fußball-Champions-League, doch in diesem Fall sind die Oberliga-Handballer am Zug.

Verlegungen ist es geschuldet, dass die Handballer der HSG Nahe-Glan in der Oberliga zweimal innerhalb von drei Tagen auf den HC Gonsenheim treffen. Am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, treten sie in Mainz an, am Samstag kommt der HCG in die Kirner Kyrau-Halle.

Jeremias Christmann sieht die beiden Begegnungen im Gesamtpaket mit den danach noch folgenden drei Partien. „Wir haben den Anspruch, das Bestmögliche herauszuholen, um unseren Platz zu festigen und vielleicht noch etwas nach oben zu kraxeln“, sagt der Trainer der Kirner und Meisenheimer und fügt an: „Das Potenzial dafür hat die Mannschaft.“ Auf Videos hat er gesehen, dass die Gonsenheimer einen schnellen und guten Handball spielen, Fehlervermeidung hat für die HSG deshalb Vorrang, um nicht zu viele Gegenstöße zu kassieren. „Uns kommt zugute, dass alle zuvor verletzten und kranke Spieler wieder an Bord sind“, sagt Christmann. Um die Belastung zu steuern, hat die HSG am Montag und Mittwoch nur dosiert trainiert.