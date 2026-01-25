Handball-Bezirksoberliga Trainer Schuster sind personell die Hände arg gebunden Stefan Nink 25.01.2026, 14:19 Uhr

i Tom Mittler (am Ball) gehörte zum Trio im Holzheimer Rückraum, das fast ohne Verschnaufpausen durchspielen musste. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Sie hatten sich fest vorgenommen, die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Aber erneut mussten die Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga der HSG Dotzheim/Schierstein II den Vortritt lassen.

Auch nach dem zweiten Saison-Vergleich der Reserven mit der HSG Dotzheim/Schierstein standen die Bezirksoberliga-Handballer des TuS Holzheim mit leeren Händen da. Das Team von Johannes Schuster und Sebastian Bapst verlor das Heimspiel gegen die hessischen Landeshauptstädter mit 33:34 (19:18) und verpasste es, sich etwas Luft auf die Abstiegszone zu verschaffen.







