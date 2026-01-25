Sie hatten sich fest vorgenommen, die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Aber erneut mussten die Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga der HSG Dotzheim/Schierstein II den Vortritt lassen.
Auch nach dem zweiten Saison-Vergleich der Reserven mit der HSG Dotzheim/Schierstein standen die Bezirksoberliga-Handballer des TuS Holzheim mit leeren Händen da. Das Team von Johannes Schuster und Sebastian Bapst verlor das Heimspiel gegen die hessischen Landeshauptstädter mit 33:34 (19:18) und verpasste es, sich etwas Luft auf die Abstiegszone zu verschaffen.