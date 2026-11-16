Überraschender Trainerwechsel bei der HSG Birkenfeld in der Frauen-Handball-Oberliga: Trainer Baumanns hat aufgehört.
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Eine Überraschung gab es am Freitag für die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzerden. Sandro Baumanns beendete seine Tätigkeit als Trainer des Oberliga-Teams. „Er hat seine Kündigung eingereicht“, bestätigte Martin Rozycki in seiner Funktion als Handball-Abteilungsleiter des TV Birkenfeld und fügte hinzu: „Wir bedauern diese Entscheidung, respektieren aber selbstverständlich seinen Entschluss und bedanken uns für sein Engagement.