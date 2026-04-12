Trotz des Sieges beim Dritten MJC Trier muss sich die HSG Kastellaun/Simmern wohl mit der Vizemeisterschaft in der Frauen-Oberliga begnügen. HSG-Coach Sasa Puljizovic ist sich aber sicher, dass irgendwann der Aufstieg in die Regionalliga gelingt.
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Der TV Welling steht vor dem Titelgewinn in der Handball-Oberliga der Frauen: Am letzten Spieltag benötigt der Tabellenführer „nur“ noch einen Auswärtssieg beim Neunten TuS Weibern. Der Zweite HSG Kastellaun/Simmern hat somit nur noch eine Mini-Chance auf die Meisterschaft.