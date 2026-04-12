Kastellaun siegt in Trier Trainer Puljizovic gibt ein „Regionalliga-Versprechen“ Michael Bongard 12.04.2026, 16:27 Uhr

i Louisa Bottlender (rechts) und ihre HSG Hunsrück II gewannen ihr letztes Auswärtsspiel beim TV Bad Ems, der auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Andreas Hergenhahn

Trotz des Sieges beim Dritten MJC Trier muss sich die HSG Kastellaun/Simmern wohl mit der Vizemeisterschaft in der Frauen-Oberliga begnügen. HSG-Coach Sasa Puljizovic ist sich aber sicher, dass irgendwann der Aufstieg in die Regionalliga gelingt.

Der TV Welling steht vor dem Titelgewinn in der Handball-Oberliga der Frauen: Am letzten Spieltag benötigt der Tabellenführer „nur“ noch einen Auswärtssieg beim Neunten TuS Weibern. Der Zweite HSG Kastellaun/Simmern hat somit nur noch eine Mini-Chance auf die Meisterschaft.







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