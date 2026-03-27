Abschlussspiel in Bodenheim Trainer Medler bittet die HSV-Frauen zum letzten Tanz Gert Adolphi 27.03.2026, 11:46 Uhr

i Abschiedsvorstellung: Caro Schneider (grünes Trikot) spielt am Samstag letzmals für den HSV Sobernheim. Anschließend wechselt sie zum zurückliegenden Gegner, der HSG Hunsrück. Klaus Castor

Der Umbruch ist eingeleitet: Kim Maschtowski trainiert zukünftig die Handballerinnen des HSV Sobernheim, die sich personell neu aufstellen müssen. Die letzte Partie in der bisherigen Konstellation steigt am Samstag.

Schon vor der abschließenden Partie am Samstag, 17 Uhr, beim TV Bodenheim steht fest, dass die Handballerinnen des HSV Sobernheim die Saison in der Regionalliga auf dem letzten Platz beenden werden. Darüber hinaus verabschieden sich einige Spielerinnen sowie das Trainerduo Marius Walter und Fabian Medler.







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