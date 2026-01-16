Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest der Frauen: Die HSG Hunsrück gastiert am Samstag (18 Uhr) beim Abstiegskandidaten Südpfalz Tiger in Bellheim – und das erneut ohne Trainer Maouia ben Maouia.
In der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen stehen für den Tabellenfünften HSG Hunsrück (13:11 Punkte) in der Restrunde noch zehn Begegnungen an: Den Anfang macht das Gastspiel am Samstag um 18 Uhr in Bellheim beim Abstiegskandidaten Südpfalz Tiger, der mit 6:20 Punkten nur Viertletzter ist.