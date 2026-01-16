HSG Hunsrück in Bellheim Trainer Maouia ben Maouia muss weiter passen Michael Bongard 16.01.2026, 12:56 Uhr

i Co-Trainer Thorsten Neuls hat auch am Samstag (18 Uhr) im Auswärtsspiel in Bellheim bei den Südpfalz Tiger das Sagen bei den Handballerinnen der HSG Hunsrück, da Cheftrainer Maouia ben Maouia weiterhin krankheitsbedingt passen muss. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Jahresauftakt in der Regionalliga Südwest der Frauen: Die HSG Hunsrück gastiert am Samstag (18 Uhr) beim Abstiegskandidaten Südpfalz Tiger in Bellheim – und das erneut ohne Trainer Maouia ben Maouia.

In der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen stehen für den Tabellenfünften HSG Hunsrück (13:11 Punkte) in der Restrunde noch zehn Begegnungen an: Den Anfang macht das Gastspiel am Samstag um 18 Uhr in Bellheim beim Abstiegskandidaten Südpfalz Tiger, der mit 6:20 Punkten nur Viertletzter ist.







