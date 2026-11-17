Am Ende cool geblieben Trainer Frank Knipp erklärt Mülheims Sieg gegen Topteam Stefan Lebert 17.11.2026, 10:05 Uhr

i Er hatte gegen das Topteam SG Zweibrücken die richtige Taktik parat: der Mülheim-Urmitzer Trainer Frank Knipp. Jörg Niebergall

Mülheim-Urmitz schockt Spitzenteam SG Zweibrücken mit einem packenden 33:32-Sieg. HB-Trainer Frank Knipp erzählt, wie es zu dieser Überraschung kommen konnte.

Es war schon eine dicke Überraschung, für die Handball-Regionalligist HB Mülheim-Urmitz in der Philipp-Heift-Halle gesorgt hat. Noch ungeschlagen war die SG Zweibrücken angereist, standesgemäß führten die Saarländer nach 18 Minuten auch mit 13:5, um dann mit einer 32:33-Niederlage im Gepäck wieder die Heimreise anzutreten.







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