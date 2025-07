Die Suche nach einem Trainer für die Regionalliga-Handballerinnen war – auch aufgrund des späten Zeitpunkts – nicht einfach und hat sich in die Länge gezogen. Doch nun ist der HSV Sobernheim fündig geworden. Und zwar doppelt. Marius Walter und Fabian Medler heißen die Nachfolger von Andreas Bollenbach, der sein Engagement beim Regionalliga-Team nach nur einer Saison wieder beendete.

„Wir haben sehr viele Anfragen gestellt und Gespräche geführt, bis wir jemanden gefunden haben, der sowohl menschlich als auch handballerisch zu unserem Verein und auch zu den Mädels passt. Und der auch verfügbar ist“, sagt Fabian Teuscher, der Sportliche Leiter des HSV. Die Verfügbarkeit war ein großes Thema bei der Suche nach einem Nachfolger gewesen. „Die Entscheidung vom Trainer, mit dem wir weitermachen wollten, haben wir Mitte März erfahren. Normalerweise fangen wir mit der Planung im November, Dezember an“, erläutert Teuscher die Problematik. Trotz des Zeitdrucks wollten die Grün-Weißen keinen Schnellschuss, legten Wert darauf, dass der handballerische Ansatz ein ähnlicher ist und dass die Chemie zwischen Team und Trainern stimmt. „Wir sind sehr, sehr happy, dass das jetzt passt“, betont der Sportliche Leiter.

Kontaktaufnahme bei einem Turnier

Der erste Kontakt zu den neuen Coaches kam über die HSV-Spielerinnen zustande, die das Duo bei einem Turnier kennenlernten. Wobei Walter auch schon beim Felketurnier des HSV zu Gast war und für das Medialine-Werksteam des Bad Sobernheimers Stefan Hörhammer auflief. Nach zwei Telefonaten und einem Treffen in Mannheim, wo die Trainer wohnen, wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die Entfernung zwischen dem Wohnort der beiden und Bad Sobernheim war während der Verhandlungen natürlich ein Thema. „Wir haben ausreichend diskutiert, ob sie das auch gestemmt bekommen“, erklärt Teuscher und ergänzt: „Deswegen sind wir auch froh, dass es ein Duo ist. Wenn einer mal nicht kann, ist der andere da.“ Zudem steigen einige Auswärtsspiele in der Regionalliga ja auch in der Vorderpfalz und damit gar nicht so weit von ihrem Wohnort entfernt.

„Wir sind besonders menschlich, aber auch fachlich davon überzeugt, dass sie sehr gut zu unserem ersten Damenteam passen.“

Fabian Teuscher

Ein Regionalliga-Team zu coachen, ist für die Mannheimer eine spannende Aufgabe. „Die Liga ist für beide der nächste Step als Trainer. Und wir sind besonders menschlich, aber auch fachlich davon überzeugt, dass sie sehr gut zu unserem ersten Damenteam passen“, erklärt Teuscher. Erfahrungen als Trainer im Frauenbereich hat das Duo bereits gesammelt, Medler bei der HSG Mannheim, Walter beim TSV Amicitia Viernheim. Beim TSV Amicitia spielten die beiden zuletzt auch zusammen – Walter im Tor, Medler als Kreisläufer.

Am Freitag wurden die Coaches dem Team offiziell vorgestellt. Da die Zeit bis zum Saisonstart knapp bemessen ist, legten die beiden direkt los und absolvierten ihre erste Athletikeinheit mit den Bad Sobernheimerinnen. Bei null anfangen müssen sie indes nicht, denn die HSV-Frauen sind vor zwei Wochen bereits in die Vorbereitung eingestiegen, haben auch schon die ersten Testspiele bestritten. „Die Mädels haben sehr gut vorgearbeitet“, lobt Teuscher und schickt ein Dankeschön an Spielerin Kim Maschtowski, selbst im Vorstand des HSV engagiert, sowie die langjährigen Trainer Jan-Philipp Lang und Sabine Teuscher hinterher, die sich in der Zeit der Vakanz einbrachten.

Linus Milferstedt übernimmt zweite Garde

Auf eine interne Lösung setzt der HSV bei seinem zweiten Frauenteam. Der bisherige Co-Trainer Linus Milferstedt rückt in die erste Reihe und übernimmt vom bisherigen Chefcoach Mark Fischer, der sich nach drei Jahren aus beruflichen und privaten Gründen verabschiedete. Da sich alle bestens kennen, braucht es also keine große Eingewöhnungszeit beim Meister der Bezirksoberliga.