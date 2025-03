Die Jugend forscht, sie gewinnt aber noch nicht. So oder so ähnlich ist das Regionalliga-Auswärtsspiel von HB Mülheim-Urmitz bei den Sportfreunden Budenheim zu charakterisieren. Die Mülheimer Handballer von Trainer Hilmar Bjarnason unterlagen in der IGS-Halle Bretzenheim mit 30:37 (14:15). Die Budenheimer Waldsporthalle hatte wegen Landratswahlen nicht zur Verfügung gestanden.

Nicht mehr zur Verfügung stand auf HB-Seite nach nur zwei Spielminuten Luca Reuter, der angeschlagen in die Partie ging und abbrechen musste. Da auch Martin Langen angeschlagen ins Spiel ging und Jonas Brüggemann nach langer Verletzungszeit seine Pause brauchte, setzte Bjarnason vermehrt auf den eigenen Nachwuchs. Leon Schmitz, Moritz Lüdtke und Levent Boos erhielten mehr Spielzeit und machten ihre Sache gut.

Bjarnason lobt selbstbewusste Nachwuchsspieler

„Sie sind selbstbewusst aufgetreten, und das war positiv. Aber man hat natürlich gesehen, dass die unheimlich erfahrenen Budenheimer dann doch noch etwas voraus sind“, bemerkte Bjarnason. Im Ergebnis machte sich das erst in der Schlussphase richtig bemerkbar. Auch wenn Mülheim-Urmitz beim 7:6 (14.) letztmalig führte.

Die Sportfreunde legten ab der 15. Minute vor, ohne sich aber wirklich entscheidend abzusetzen. Das ging bis zum 24:22 (43.) so weiter. Nach dem 25. Treffer nahm Bjarnason die Auszeit, die aber auch zwei weitere Budenheimer Treffer direkt danach nicht verhinderte. Dieser 22:27-Rückstand war für HB dann zu viel, zumal im Angriff auch zu viel Last auf den Schultern von Tim Hemmerle lag. Bjarnason: „Am Ende fällt die Niederlage etwas zu hoch aus. Aber die jungen Spieler haben dem Spiel so ein wenig den Stempel aufgedrückt. Wie gesagt, das stimmt positiv.“

HB Mülheim-Urmitz: Y. Stromberg, Kühl – Schmitz, Helf (1), Eis, Reuter, Langen (4), Lüdtke (4), Hemmerle (8/2), Backes (4/3), Boos (3), Brüggemann (3), Schwenzer (2), Klaes (1).