Zehnter Heimsieg in Serie in der Regionalliga? Das sollte für den frischgebackenen Rheinlandpokalsieger Kastellaun/Simmern gegen den fixen Absteiger St. Ingbert eigentlich nur Formsache sein.
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Die starke Serie sollte halten: Der Tabellenvierte HSG Kastellaun/Simmern peilt am 23. und viertletzten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) in der Kastellauner IGS-Halle gegen den bereits als Absteiger feststehenden HC St. Ingbert-Hassel den zehnten Heimsieg in Serie an.