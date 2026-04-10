Heimspiel gegen St. Ingbert Torwartmangel bei der HSG Kastellaun/Simmern? Michael Bongard 10.04.2026, 15:11 Uhr

i Beim Final Four um den HVR-Pokal war Torwart Maurice Lahm einer der Matchwinner für den späteren Pokalsieger HSG Kastellaun/Simmern, wie hier im Siebenmeterwerfen gegen Mertesdorf im Halbfinale. In der Meisterschaft muss Lahm passen, er fehlt im Heimspiel am Samstag (20 Uhr) gegen St. Ingbert. René Weiss

Zehnter Heimsieg in Serie in der Regionalliga? Das sollte für den frischgebackenen Rheinlandpokalsieger Kastellaun/Simmern gegen den fixen Absteiger St. Ingbert eigentlich nur Formsache sein.

Die starke Serie sollte halten: Der Tabellenvierte HSG Kastellaun/Simmern peilt am 23. und viertletzten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest am Samstag (20 Uhr) in der Kastellauner IGS-Halle gegen den bereits als Absteiger feststehenden HC St. Ingbert-Hassel den zehnten Heimsieg in Serie an.







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