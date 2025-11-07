Auswärtsspiele für AK-Teams Torjäger Lukas Leidig kehrt in Wissens Aufgebot zurück 07.11.2025, 14:01 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp

Der SSV Wissen und die DJK Betzdorf stehen in der Handball-Bezirksoberliga vor schweren Auswärtsaufgaben. Die Ziele sind klar: Wissen will in die obere Tabellenhälfte, die DJK ihre Abwehr stabilisieren.

Nachdem in der vergangenen Woche nur die DJK Betzdorf (weniger erfolgreich) aktiv war, da das Heimspiel des SSV Wissen aus verschiedenen Gründen (wir berichteten) verlegt wurde, sind an diesem Wochenende wieder beide Teams aktiv. Beide Bezirksoberliga-Vertreter aus dem Kreis Altenkirchen stehen vor schweren Auswärtsspielen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte.







